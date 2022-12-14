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قناة النهار

وفـ.اة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة

بقلم النهار أونلاين
وفـ.اة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة
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