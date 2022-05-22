قناة النهار وفـ.ـاة أيقونة السينما الجزائرية “شافية بوذراع” عن عمر 92 سنة بقلم قناة النهار نشر في 22 ماي 2022 - 20:44 فن شارك غرِّد أرسل 132 0 وفـ.ـاة أيقونة السينما الجزائرية “شافية بوذراع” عن عمر 92 سنة رابط دائم : https://nhar.tv/14594 اقرأ أيضا درجات حرارة قياسية مرتقبة.. طقس السبت 21 ماي 2022 قناة النهار 21 ماي فاسألوا: أهمية الذكر في حياة المسلم قناة النهار 05 ماي تلمسان : حفل تكريمي على شرف الطالب "فيصل حجاج" أحد حفظة القرآن الكريم الصغار قناة النهار 09 ماي بجاية: الحماية المدنية تنقل جثـ.ـتين لصيادين تم إنتشالها بشاطيء ثالة يلف ببني كسيلة قناة النهار 09 ماي أمطار رعدية وحرارة جد مرتفعة بداية من الثلاثاء الوطني 09 ماي دلال خير: أب أصيب بعجز في الحركة والمشي بعدما كان هو معيل العائلة ويحتاج إلى عملية جراحية قناة النهار 06 ماي ممثل عن وزيرة الثقافة: الفنان حزيم زرع الامل في نفوس الجزائريين في فترة محاولة اغتيال بسمتهم قناة النهار 05 ماي جثمان الفنان الراحل محمد حزيم يوارى الثرى بمقبرة عين البيضاء بوهران قناة النهار 05 ماي دلال خير: مرض وقف حاجزا أمام مستقبل وطموحات عبد القادر.. أمله في الشفاء كبير رغم المعاناة قناة النهار 20 ماي علي.. مؤذن متطوع بصوت عذب ينادي به للصلوات الخمس قناة النهار 07 ماي