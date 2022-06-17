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قناة النهار

وفـ ـاة الوزير السابق سيد أحمد فروخي

بقلم قناة النهار
وفـ ـاة الوزير السابق سيد أحمد فروخي
جنازة
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وفـ ـاة الوزير السابق سيد أحمد فروخي

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