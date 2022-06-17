قناة النهار وفـ ـاة الوزير السابق سيد أحمد فروخي بقلم قناة النهار نشر في 17 جوان 2022 - 16:26 جنازة شارك غرِّد أرسل 399 0 وفـ ـاة الوزير السابق سيد أحمد فروخي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/VL3d8 اقرأ أيضا مراكز الرصد الجوي العالمية تصنف الجزائر ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم قناة النهار 05 جوان "خبير أمني .." هذه فضائح المخزن المـ ـغربي قناة النهار 09 جوان لقاء خاص مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية "محمد عبد الحفيظ هني" في برنامج 52 دقيقة إقتصاد قناة النهار 30 ماي الوادي: إيداع نائب برلماني وقائد الدرك بالنيابة الحبس المؤقت لمحاولتهما تسريب أجوبة “البيام” أخبار الجزائر 10 جوان هذا ماقاله وزير التربية عن تخفيض معدل النجاح في البكالوريا الوطني 12 جوان النهار ترندينغ: غياب محرز عن الخضر مزال يثير الجدل ولوحة الموناليزا تتعرض لمحاولة تخريب قناة النهار 01 جوان درجات حرارة تصل إلى 45 درجة تحت الظل على هذه الولايات قناة النهار 17 جوان المسيلة: سيف الدين يعاني من مرض الكبد..يناشد الرئيس ووزير الصحة قناة النهار 17 جوان فاسألوا / تعلق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم قناة النهار 11 جوان أمين الأندلسي: نقل الحجاج من قبل الجوية الجزائرية ليس تجاريا الوطني 15 جوان