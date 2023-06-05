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قناة النهار

وفـ.ـاة 3 أشخاص في حريق شقة بحي “عدل” بأولاد فايت

بقلم النهار أونلاين
وفـ.ـاة 3 أشخاص في حريق شقة بحي “عدل” بأولاد فايت
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وفـ.ـاة 3 أشخاص في حريق شقة بحي “عدل” بأولاد فايت.

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