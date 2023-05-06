وفود الاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع‏ يزورون القاعدة اللوجستية الإقليمية لقدرة إقليم شمال إفريقيا

قامت وفود كل من الجزائر ومصر وليبيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا. المشاركة في الاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع.‏ والحادي عشر للجنة رؤساء الأركان ‏والرابع عشر لخبراء الدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا‏. المنعقدة بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 06 ماي 2023. بزيارة إلى القاعدة اللوجستية الإقليمية لقدرة إقليم شمال إفريقيا المتواجدة بجيجل.

وكان في استقبال الوفود رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة رفقة قائد القاعدة اللوجستية الإقليمية. وإطارات من قيادة الناحية العسكرية.

وبعد الكلمة الترحيبية تم تقديم عرض عن مهام القاعدة وإمكانياتها المسخرة لضمان استجابة سريعة وفعالة للاحتياجات اللوجستية للقوة الإفريقية الجاهزة.

ليتم بعدها الوقوف على منشآت هذه القاعدة اللوجستية الإقليمية، التي تلعب دوراً رئيسياً في الدعم اللوجستي. للقوة الإقليمية الجاهزة لقدرة إقليم شمال إفريقيا. وكذا القوة الإفريقية الجاهزة وذلك في حالة نشرهما ضمن عمليات دعم السلم المفوضة من الإتحاد الإفريقي أو منظمة الأمم المتحدة.

هذه الزيارة كانت، فرصة تبادل فيها ممثلو الدول الأعضاء والأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا وجهات النظر حول الرهانات الأمنية. الإقليمية والتحديات اللوجستية التي تواجهها القوة الإفريقية الجاهزة. حيث أكدوا على أهمية التعاون الإقليمي في مجال الأمن والسلامة. وإلتزام دول قدرة إقليم شمال إفريقيا بتعزيز قدراتها ضمن القوة الإفريقية الجاهزة وتمتين التعاون في المجال اللوجستي.