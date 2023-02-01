صالون التمور في بسكرة.. وفود دبلوماسية تبدي اهتمامها بالمنتوج المحلي

أبدى وفود دبلوماسية، على غرار سفراء وملحقون تجاريون واقتصاديون بعدد من السفارات المعتمدة بالجزائر اهتمامهم بالمنتج المحلي لدى زيارتهم للصالون الوطني للتمور والمنتجات الفلاحية وترقية الصادرات. الذي يحتضنه المركب الحموي سيدي يحيى ببسكرة في الفترة الممتدة بين 29 يناير/جانفي و1 فبراير/فيفري 2023.

كما دعا سفير سويسرا بالجزائر، بيير اييف فوكس, في تصريح لوأج, إلى “تمكين المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين من التعارف”. لاسيما من خلال “مثل هذه التظاهرات وذلك للاطلاع على سبل تطوير التبادلات التجارية أكثر”. مبرزا أنه كسفير لبلاده حل بولاية بسكرة “لإعلام المؤسسات السويسرية بما يمكنها أن تجسده في المجال الاقتصادي بهذه الولاية”.

كما زار سفير دولة كرواتيا بالجزائر, ليجا زيلاليتش, عدة أجنحة لمختلف أصناف المنتجات المحلية. لاسيما الفلاحية حيث كشف عن رغبته في وجود تبادلات بين بلده والجزائر في هذا المجال. مشيرا إلى أن الجزائر استطاعت تطوير القطاع الفلاحي وخاصة شعبة الأشجار المثمرة.

ومن جانبه أشار الوزير المفوض بالسفارة السودانية، خالد النعيم, أن زيارته لبسكرة ولأجنحة الصالون مكنته من التعرف على التطور الكبير. الذي تشهده الجزائر عموما و ولاية بسكرة خصوصا في نوعية الإنتاج وخاصة التمور. مؤكدا إمكانية التعاون والاستثمار بين البلدين في هذا المجال.

كما شكر سفير دولة زيمبابوي بالجزائر, فوسوموزي انتونجا, المنظمين على إتاحة الفرصة له لحضور هذه التظاهرة. واعتبرها “سانحة للاطلاع على ما تنتجه الجزائر عموما وبسكرة على وجه الخصوص”. مؤكدا “إمكانية ترقية التبادلات بين الجزائر وزيمبابوي في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصالون الذي حظي بزيارة وفود دبلوماسية من سفراء وملحقين تجاريين واقتصاديين من عدة دول. على غرار بنغلاديش والسودان والمكسيك وسويسرا وبريطانيا وكرواتيا وبولونيا ومالي والنيجر تنظمه غرفة التجارة والصناعة “الزيبان”. بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبالتنسيق مع الغرفة الولائية للفلاحة وكونفدرالية أرباب العمل ببسكرة.