وفيات بالجملة في صفوف ضباط وجنود الإحتلال المغربي على يد الجيش الصحراوي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن في الأسبوع الأول من شهر فيفري.

وجاء في البيان رقم 454 إن البوليزاريو، أن الأسبوع الأول من شهر فيفري شهد تنفيذ عمليات قتالية نوعية ألحق خلالها جيش التحرير الصحراوي خسائر فادحة بصفوف قوات “المخزن”.

وتمكن الجيش الصحراوي من تدمير راجمة صواريخ وقتل عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال المغربي وهذه اسمائهم ورتبهم :

1_العقيد كركوب محمد حس

2_المقدم بلغريفي محمد محسن

3_ النقيب جوبله عزيز

4_المساعد عدناني عبد الله

5_الرقيب سوكاح حسبان محمد

6_المساعد أسواك محمد محسن

7_الرقيب أول زوك محمد ولد كلتوم

8_العريف أطماطري الزين

9_ العريف يملا مصطفى

10_الجندي صافي خالد

11_الجندي علامة رباني

12_الجندي صافي محمد

وكشف نفس البيان، عن تم تدمير راجمة صواريخ في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس.

فيما اندلعت النيران في قاعدة مغربية بروس أودي أصف بقطاع السمارة.

وفي خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري أيضا، تمكن مقاتلو ” البوليزاريو” من تدمير مقر قيادة الفيلق 43 بقطاع المحبس،

فيما تمت مهاجمة نقاط تمركز قوات “المخزن” بقطاع المحبس 13مرة خلال الأسبوع المنصرم.

كما تمت مهاجمة قطاع الفرسية مرتين، وتنفيذ 16 عملا قتاليا في قطاع حوزة، واستهداف قطاعي أم أدريكة وآوسرد.

هذا وتتوالى هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل وتخندقات قوات الاحتلال المغربي.

والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد عل طول جدار الذل والعار.

طالع ايضا: عمار بلاني يلتقي بالمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية

التقى المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي السفير عمار بلاني، اليوم الأربعاء بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا .

والذي يقوم بزيارة عمل للجزائر في ختام جولته الأولى في المنطقة حسب بيان وزارة الخارجية.

وخلال المحادثات، عرض المبعوث الشخصي بشكل عام ملامح ولايته الهادفة إلى إحياء العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الطرف المغربي.

والذي يواصل مضاعفة العوائق والظروف الباهظة من أجل إدامة العملية السياسية. الأمر الواقع الاستعماري.

وبعد التذكير بسياق الحرب التي تجري فيها مهمة المبعوث الشخصي بعد خرق وقف إطلاق النار.

وذلك من قبل قوة الاحتلال المغربية التي انتهكت بشكل صارخ الاتفاقات العسكرية باحتلالها ،في 13 نوفمبر 2020 ، المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الكركرات.

حيث أكد الوفد الجزائري من جديد بهذه المناسبة ، موقف الجزائر المبدئي سواء فيما يتعلق بالمسألة الموضوعية أو الجوانب المتعلقة بالصيغة.

وأصر بشكل خاص على الحاجة إلى:

1-الشروع، عند استيفاء الشروط في مفاوضات مباشرة بحسن نية وقبل كل شيء دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع.

أي جبهة البوليساريو والمملكة المغربية التي تم تحديدها على أنها مثل الأمن. قرارات المجلس ـ من هذا المنطلق دعا رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ، في 9 مارس 2021 ، الدولتين العضوين، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، إلى إجراء محادثات مباشرة وصريحة، وبدون أي شروط مسبقة وفقاً للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

2 – إعادة تفعيل وتنشيط خطة التسوية المشتركة لعام 1991 (الأمم المتحدة – منظمة الوحدة الأفريقية). باعتبارها الاتفاقية الوحيدة التي قبلها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن مرتين.

و أخيرا، ومهما كانت العمليات المتوخاة ، يجب مراعاة الضرورة الحتمية المتمثلة في الممارسة الحرة للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وهذا يتفق مع القانون الدولي ومذهب الأمم المتحدة فيما يتعلق بإقليم لم يتم إنهاء استعماره بعد والذي لم يتم تحديد مركزه بعد تحت رعاية الأمم المتحدة ومسؤوليتها السياسية والأخلاقية.

طالع أيضا: عمار بلاني يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا

استقبل عمّار بلاني، المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، اليوم الخميس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وفدا برلمانيا موريتانيا برئاسة المختار ولد أخليفة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية.

وفي مستهل اللّقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما الكبير وسعادتهما البالغة بنجاح زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر، خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 2021، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون في قطاعات عديدة ومجالات هامة، تعكس الإرادة القوية التي تحذو قادة البلدين لبناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين و على عموم المنطقة.

و بهذا الخصوص، أشاد عمّار بلاني والمختار ولد أخليفة بتوقيع البلدين على مذكرة التعاون. وتتعلق المذكرة بإنجاز الطريق البرّي الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات. وهو المشروع الاستراتيجي الهام الذي من شأنه أن يعزّز مستقبلا الديناميكية الكبيرة التي شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

على صعيد آخر، شكّل هذا اللّقاء فرصة للجانبين للتطرّق إلى العديد من القضايا والمسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولقد أبانت النقاشات الثرّية والمثمرة التي أجراها الطرفان عن تطابق تام في وجهات نظر البلدين. و في مواقفهما إزاء مجمل التحدّيات في المنطقة والعالم.