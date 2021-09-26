وفيات كورونا حول العالم تقترب من الـ5 ملايين حالة

أظهر إحصاء أعدته وكالة “رويترز” أن أكثر من 231.57 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا.وحصيلة وفيات الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.

وكشف الإحصاء أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و949727.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر .

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