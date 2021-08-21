وفيات كورونا عالميا تتجاوز 4.4 مليون حالة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 210.7 مليون إصابة. وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 210.783.833، وإجمالي الوفيات 4.413.729.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ627833 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.611.752.

كما تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ573511 حالة فاة، لتأتي بعدها الهند بإجمالي وفيات 433589.أما المرتبة الرابعة فعادت للمكسيك من حيث عدد الوفيات بـ251319 وإجمالي.