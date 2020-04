وفيات كورونا في بريطانيا تعاود الارتفاع بتسجيل 823 وفاة جديدة

وعرفت هذه الحصيلة، ارتفاعا حاد لهذا المعدل، مقارنة مع اليومين السابقين، حيث بلغ هذا العدد في إحصائية الأحد 596 حالة و449 الاثنين.

وبذلك، وصلت العدد الاجمالي للوفيات ببريطانيا، إلى مستوى 17337 وفاة.

بينما تم تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع إلى 129044 إصابة.

As of 9am 21 April, 535,342 tests have concluded, with 18,206 tests on 20 April.

397,670 people have been tested of which 129,044 tested positive.

As of 5pm on 20 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 17,337 have sadly died. pic.twitter.com/rLnm7MWxEw

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 21, 2020