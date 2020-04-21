وفيات كورونا في بريطانيا تعاود الارتفاع بتسجيل 823 وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعرفت هذه الحصيلة، ارتفاعا حاد لهذا المعدل، مقارنة مع اليومين السابقين، حيث بلغ هذا العدد في إحصائية الأحد 596 حالة و449 الاثنين.

وبذلك، وصلت العدد الاجمالي للوفيات ببريطانيا، إلى مستوى 17337 وفاة.

بينما تم تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع إلى 129044 إصابة.