وفيات وجرحى بين صفوف وفد مولودية البيض في حادث مرور

تعرضت حافلة وفد مولودية البيض إلى حادث مرور، اليوم الأربعاء، إلى حادث مرور مميت لدى شد الرحال إلى مدينة تيزي وز لملاقاة شبيبة القبائل الجمعة القادم.

وكشفت مصادر “النهار” أن الحادث وقع في طريق السوقر، إلى جانب معلومات عن وفيات بيت الوفد.

كما أكد رئيس مولودية البيض دحماني في تصريح لـ “النهار” عن تعرض الحافلة لحادث حرور، كما أوضح أن الحادثة وقعت في طريق السوقر وأبلغ بوجود وفيات بين صفوف الوفد.

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