وفي غزة.. زفاف تحت القصف!

إحتفل الفلسطيني محمد الغندور، بحفل زفافه، هذا الأسبوع، في مدينة خيام حيث يقيم الآن في رفح قرب الحدود مع مصر بعد نزوحه وأسرته هربا من القصف الصهيوني.

وكان الغندور، يرغب في إقامة حفل زفاف كبير لعروسه، لكن بعد اندلاع الحرب في غزة اضطرا إلى الفرار من منزليهما.

وتزوج العروسان أخيرا، في أجواء إحتفالية بسيطة في المخيمات، ليصنعا بريقا من الأمل والفرحة وسط أجواء الحرب.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها ضد غزة، موقعة عشرات الشهداء.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي عادت فيه إسرائيل لتنفيذ عملية توغل برية في المناطق الجنوبية الغربية والشمالية. بعد أن انسحبت منها قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

ووفق وكالة “وفا”، استُشهد، فجر الجمعة وليلة الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.