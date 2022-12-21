قناة النهار وقت التغيير: العدد الأول/السيدة مريم تعتني بجمالها..ترقبوه بقلم قناة النهار نشر في 21 ديسمبر 2022 - 11:40 شارك غرِّد أرسل 150 0 وقت التغيير: العدد الأول/السيدة مريم تعتني بجمالها..ترقبوه إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1mPuY اقرأ أيضا أمطار مرتقبة بداية من مساء الغد على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر تخلطت بين يحيى طبيش وسامية طبوش بسبب يحيى سمارة قناة النهار 01 ديسمبر توزيع 500 طرد لفائدة قاطني المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة بالطارف قناة النهار 16 ديسمبر تراجع القدرة الشرائية يسبب ركود الحركة التجارية بالأسواق الجزائرية بخنشلة قناة النهار 15 ديسمبر مدوار : الراحل كان يستنشق كرة القدم و "رئيس" بأتم معنى الكلمة قناة النهار 06 ديسمبر تيسمسيلت : عائلة تبيت في العراء في ظروف كارثية قناة النهار 03 ديسمبر النهار ترندينغ: التوأمين صفاء وشفاء يشفيان ويعودان لحياتهما الطبيعية بعد تكفل رئيس الجمهورية بهما قناة النهار 05 ديسمبر طالع هابط: تحية للأسود وحماة الوطن. وهذه رسالة لكل من يتجرأ على الجزائر قناة النهار 18 ديسمبر داليا شيح تحل ضيفة على شاشة النهار و تكشف لأول مرة عن مشاريعها الجديدة قناة النهار 19 ديسمبر حسين آشيو: المنتخبات المرشحة للتتويج لديها ضغط كبير والمدرب الذكي من يرفع الضغط عن لاعبيه قناة النهار 09 ديسمبر