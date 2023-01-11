قناة النهار وقت التغيير: شروق حلمها ان تصبح مضيفة طيران.. شاهد كيف تغير شكلها للأجمل بقلم قناة النهار نشر في 11 جانفي 2023 - 22:38 وقت التغيير شارك غرِّد أرسل 117 0 رابط دائم : https://nhar.tv/4DLbo اقرأ أيضا جيجل: السباحة في فصل الشتاء.. متعة إستثنائية عند السياح قناة النهار 30 ديسمبر سامية طبوش تقصف الفنانات العربيات بسبب عمليات التجميل و تفضح يحيى طبيش على المباشر قناة النهار 22 ديسمبر وزير الشباب و الرياضة : كل شيئ جاهز لإنطلاق الحدث القاري قناة النهار 05 جانفي تدشين خط السكة الحديدية تيسمسيلت - بوغزول - المسيلة قناة النهار 26 ديسمبر الأمين العام للكاف: الجزائر تملك مرافق عالمية مهيئة لنجاح الشان وأطلب من الأنصار الحضور بقوة قناة النهار 09 جانفي حكاية نجاح : خيركم من تعلم العلم و علمه..ترقبوها قناة النهار 01 جانفي "يحي طبّيش :" المعجبون مهووسين بيّا يزّدمولي للدّار قناة النهار 23 ديسمبر ريبورتاج: من الموانئ إلى المطارات .. أفراد الجمارك بالمرصاد قناة النهار 06 جانفي "عالم ومُفكر يلقي شعر على وزيرة الثقافة :" لدي قلب واحد وقد سرقتيه قناة النهار 11 جانفي نصر الدين قمريش: العلم والتكنولوجيا غائبة عندنا وعلينا فتح الباب أمام الصحافة للترويج "للشان" قناة النهار 24 ديسمبر