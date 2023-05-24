قناة النهار وقت التغيير: ليديا تعاني من الهالات السوداء .. شاهد كيف تغيرت بقلم قناة النهار نشر في 24 ماي 2023 - 22:43 الجزائر شارك غرِّد أرسل 80 0 رابط دائم : https://nhar.tv/fPt6W اقرأ أيضا ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل قناة النهار 20 ماي جولة سياحية لمنطقة الغوفي الأثرية على هامش مهرجان إيمدغاسن قناة النهار 13 ماي 52 دقيقة إقتصاد: واقع البنايات الحكومية بين إستراتيجية الصيانة وراحة المواطن قناة النهار 15 ماي قدوم أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 11 ماي الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان قناة النهار 12 ماي الرئيس تبون لأبناء الجالية في البرتغال : سأخفف عليكم وطء الغربة.. قناة النهار 23 ماي مع اقتراب موسم الإصطياف.. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر قناة النهار 09 ماي الرئيس تبون يشرف رفقة الوزير الأول البرتغالي على مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين قناة النهار 24 ماي الإطاحة بشبكة سـ.ـرقت ما يقارب مجوهرات ومليار سنتيم من منزل باستعمال العـ.ـنف والتهـ.ـديد قناة النهار 21 ماي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يحل بجدة للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 19 ماي