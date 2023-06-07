قناة النهار وقت التغيير: مايا.. معاقة ذهنيا حلمها أن ترى والدها الذي يعيش في ديار الغربة بقلم قناة النهار نشر في 07 جوان 2023 - 21:08 الجزائر شارك غرِّد أرسل 15 0 رابط دائم : https://nhar.tv/O4brO اقرأ أيضا أمينة يونسي: إنشاء بنك البذور حتمية لأن تكلفة إقتنائها من الخارج أًصبحت مكلفة قناة النهار 22 ماي صريح جدا: هكذا يتعامل الأولياء مع أبنائهم المقبلين على إمتحانات "البيام" .. قناة النهار 05 جوان بيدون تعليق: عمود كهربائي يمنع مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة من إكمال أشغال الطريق قناة النهار 23 ماي دار عزيزة..القصة والتاريخ قناة النهار 25 ماي قادة العرب يثمنون جهود الرئيس تبون وتبنيه لم شمل العرب قناة النهار 20 ماي طالع هابط: شاهد المدينة الجديدة لعنابة .. ما عندك ما ترقع .. عمية ودارولها لكحل قناة النهار 25 ماي عودة حركة المرور على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين أولاد فايت و بابا حسن قناة النهار 25 ماي متضررة من الفياضانات.. عشنا كابوس واليوم رانا في منام شباب قناة النهار 30 ماي الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية .. هكذا تتحدى الجزائر ثالث جريمة في العالم قناة النهار 20 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه المناطق قناة النهار 23 ماي