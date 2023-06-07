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قناة النهار

وقت التغيير: مايا.. معاقة ذهنيا حلمها أن ترى والدها الذي يعيش في ديار الغربة

بقلم قناة النهار
وقت التغيير: مايا.. معاقة ذهنيا حلمها أن ترى والدها الذي يعيش في ديار الغربة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/O4brO
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