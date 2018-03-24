وقفات إحتجاجية للأطباء المقيمين في بداية أفريل

قرّر المكتب الوطني للأطباء المقيمين، تنظيم وفقات إحتجاجية في خطوة تصعيدية، بداية من الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم.

وأكد ممثل الأطباء محمد طايلب في إتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين”، أن تحديد مكان تنظيم الوقفات الإحتجاجية، يعلن عنها خلال الأيام القادمة.

وتابع المتحدث، أن الأطباء المقيمين قاطعوا إمتحان نهاية التخصص، في يومه الثاني تخصص طب العظام، بنسبة 100 بالمائة.

مؤكدا ،”أنه لم يدخل ولا طبيب مقيم لهذا الإمتحان، عكس الإمتحان الأول الذي إجتازه خمسة أطباء فقط، على المستوى الوطني.”

وأضاف المتحدث، أن قرار العودة للإحتجاج، جاء ردا على ساسية “إلتزام الصمت”، التي تتنهجها وزارتي التعليم العالي والصحة.

معتبرا، أن صمت وزارة التعليم العالي والصحة، دليل على عجزهما للتكفل بمطالب هذه الفئة.

ممثلة في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، وتعديل في القانون الأساسي الخاص بهم، إضافة إلى مطالب مهنية واجتماعية أخرى.

للإشارة، فقد دخل الأطباء المقيمين في إضراب مفتوح منذ أكثر من خمسة أشهر، رغم تهديدات الخصم في الأجور هذه الشريحة.