وقفة إحتجاجية “ضد الحقرة” لعمال مركز الدراسات وإنجاز بالبليدة

احتج اليوم الثلاثاء بالبليدة، العشرات من عمال مركز الدراسات وإنجاز العمراني عند مدخل مؤسستهم، مطالبين برحيل مديرهم العام.

وهذا راجع للحقرة والتهميش الذي طالهم، على مدار سنوات الأخيرة بعد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، حسب تصريحات العمال لقناة “النهار”.

كما كشف موظفون بالمركز لـ”النهار”، أن كل موظف يطالب بحقوقه يتم تهديده ومتابعته قضائيا، أو طرده من المركز بطريقة تعسفية.

مشيرين أن هناك 10عمال متابعين قضائيا من طرف المدير، الذي حول المركز إلى مؤسسة خاصة.

والجدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية، عرفت مشاركة بعض النقابيين من ولاية الشلف والبويرة والمدية، تضامنا مع زملائهم.

عباس عادل