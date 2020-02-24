وقفة إحتجاجية لأعوان الأمن والحماية بفرع سوناطراك بوهران

نظم ، صبيحة اليوم، عمال شركة “2SP” للحماية والأمن وقفة إحتجاجية أمام مقر نشاط المصب “افال” التابع لسوناطراك بوهران.

وطالب المحتجين الذين رفعوا لافتات وشعارات تندد بسياسة الحقرة والتمييز التي طالتهم مطالبين بادماجهم بمناصب قارة بعد سنوات من العمل لم يستفيدوا خلالها من اي امتيازات مقارنة بنظرائهم التابعين لمجمع سوناطراك الذين يباشرون نفس المهام وفي نفس الظروف، وذلك حسب ما دعا اليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كما شددوا على تحقيق العدالة فيما يتعلق بالعمال المطرودين تعسفيا.

اعوان الامن التابعون لشركة 2SP استنكروا عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة كونهم من مستخدمي سوناطراك التي وظفتهم عن طريق عقود عمل مبرمة مع الشركة الخاصة.

مشيرين إلى أنه تم مخالفة كل القوانين المتعلقة بهم بحرمانهم من كافة حقوقهم المهنية والاجتماعية من بينها الرواتب، المنح والعلاوات رغم عديد المراسلات والشكاوى المودعة أمام الجهات الوصية الامر الذي اكدوا بخصوصهم مواصلة الاحتجاج الى غاية الاستجابة لمطالبهم.