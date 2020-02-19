وقفة إحتجاجية لعمال التكوين المهني بمعسكر

نظم العشرات من عمال قطاع التكوين المهني لمعسكر صبيحة اليوم الأربعاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر المديرية الولائية للقطاع.

وتبن الوقفة الإحتجاجية لعمال القطاع، الفرع النقابي للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”.

ورفع العمال المحتجين شعارات تندد بالتضييق على العمل النقابي والتمييز بين الموالين لنقابة عن أخرى الأمر الذي راح ضحيته العديد من الإطارات نتيجة إجراءات إدارية تعسفية أضرت بهم.

وجاء مطلب رفع الحظر عن الممارسة النقابية ضمن مطالب العمال المحتجين في بيان لهم تلقت “النهار” نسخة منه.

أين أكد العمال في بيانهم أنّ المدير الولائي للقطاع يمارس سياسة الكيل بمكيالين وتجاوز حدود مسؤولياته ومهامه التنفيذية بإنحيازه لنقابة عمالية أشرف هو شخصيًا على تنظيم تجمع لها بمركز التكوين المهني لسيق مؤخرا، ما إعتبرته نقابة مستخدمي الإدارة العمومية خرق للقوانين وزيادة عن إستنكار العمال المحتجين على لسان النقابة المستقلة للاقتراحات العشوائية لعناصر دون كفاءة موالية للمدير في مناصب مسؤولية، الأمر الذي طالبت النقابة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية في شأنه وقفًا للتسيير العشوائي للموارد المالية والبشرية في قطاع التكوين المهني بمعسكر.

من جهته رفض مدير التكوين المهني إبداء رأيه في الوقفة والإتهامات التي طرحتها النقابة.