وقفة إحتجاجية للناقلين على خط أولاد جلال نحو بسكرة

أقدم الناقلون على خط سيدي خالد وأولاد جلال نحو بسكرة، على وقفة احتجاجية وسط محطة نقل المسافرين بحي 1000 مسكن ببسكرة.

وشل المحتجون حركة الحافلات على مستوى هذا الخط.

وحسب متحدثين عن أصحاب الحافلات، فإن قرار مديرية النقل بإضافة 20 خط جديد وترسيمها بعد أن كانت استثنائية خلال نهاية الأسبوع جعل هذا الخط يعاني جملة من المشاكل.

ويأتي ذلك بسبب اعتماد فارق زمني بين الحافلة والأخرى لا يتعدى 5 دقائق، و هو ما جعل العملية التنظيمية مستحيلة، والعمل على هذا الخط وسط فوضى كبيرة.

ويعمل على هذا الخط أكثر من 40 حافلة، ما يعني أن هذا الطريق يشكوا حالة تشبع كبيرة و لا يحتاج لدعم بحافلات جديدة.

وقصد تحسين وضع الناقلين، طالبوا السلطات بالتدخل لتنظيم عمل الناقلين وإلغاء الخطوط الجديدة.