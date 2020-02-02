عاجل

ADS

وقفة إحتجاجية للناقلين على خط أولاد جلال نحو بسكرة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
وقفة إحتجاجية للناقلين على خط أولاد جلال نحو بسكرة
بقلم علي رحاب

 أقدم الناقلون على خط سيدي خالد وأولاد جلال نحو بسكرة، على وقفة احتجاجية وسط محطة نقل المسافرين بحي 1000 مسكن ببسكرة.

وشل المحتجون حركة الحافلات على مستوى هذا الخط.

وحسب متحدثين عن أصحاب الحافلات، فإن قرار مديرية النقل بإضافة 20 خط جديد وترسيمها بعد أن كانت استثنائية خلال نهاية الأسبوع جعل هذا الخط يعاني جملة من المشاكل.

ويأتي ذلك بسبب اعتماد فارق زمني بين الحافلة والأخرى لا يتعدى 5 دقائق، و هو ما جعل العملية التنظيمية مستحيلة، والعمل على هذا الخط وسط فوضى كبيرة.

ويعمل على هذا الخط أكثر من 40 حافلة، ما يعني أن هذا الطريق يشكوا حالة تشبع كبيرة و لا يحتاج لدعم بحافلات جديدة.

وقصد تحسين وضع الناقلين، طالبوا السلطات بالتدخل لتنظيم عمل الناقلين وإلغاء الخطوط الجديدة.

اولاد جلال


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767085

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com