وقفة إحتجاجية  لنظار الثانويات بورقلة

نظم نظار الثانويات اليوم الثلاثاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر مديرية التربية بورقلة طالبوا خلالها بتلبية مطالب مهنية- إجتماعية.

وجاء في لائحة المطالب كذلك إدراج سلك نظار الثانويات مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية، و الإستفادة من منحة التأطير الإداري.

بالإضافة إلى تجسيد الترقية الإدارية و الإستفادة من السكنات الوظيفية.

و أوضح المنسق الولائي لنظار الثانويات في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية،

أن هذه الوقفة الإحتجاجية تأتي تنفيذا لقرارالتنسيقية الوطنية لنظار الثانويات.

وذكر علي خلفاوي إطار بمديرية التربية،أن هذا الإحتجاج منظم على المستوى الوطني.