وقفة احتجاجية ضد عمليات التعدين العشوائي في جانت

أقدم صبيحة اليوم الإثنين، المئات من مواطني جانت، على تنظيم وقفة احتجاجية تلتها مسيرة بوسط المدينة ضد التعدين العشوائى للذهب بالمنطقة، لتسببها بأضرار صحية وبيئية.

وتجمع المحتجين في وسط المدينة مطالبين السلطات بالتدخل وإيقاف جميع أشكال التعدين التقليدي داخل الأحياء السكنية، وطرد المعدنيين، كون هذه العملية تستخدم فيها موادا مسرطنة وضارة بالبيئة.

ورفعت خلال هذه المسيرة، لافتات منددة بالتعدين العشوائي للذهب بطرق بدائية الذي تشهده المنطقة منذ أشهر طويلة دون تدخل من الجهات المعنية.

ويأتي ذلك، لوضع حد لهذا النشاط الذي بات يهدد حياة السكان، نظرا لإستخدام مواد مسرطنة في عمليات استخلاص الذهب.