وقفة احتجاجية لأطباء وعمال الصحة الجوارية بمعسكر نتيجة تأخر صب رواتبهم

نظم اليوم الأحد، أطباء وعمال المؤسسة العمومية الإستشفائية للصحة الجوارية بمعسكر، وقفة إحتجاجية أمام مبنى خزينة مابين البلديات.

وجاءت هذه الوقفة الإحتجاجية، امتعاضا من التماطل الذي تمارسه أمانة الخزينة بمعية مصلحة المراقبة المالية ما بين البلديات، حيال رفضها صب رواتب المحتجين.

وهذا ما ضاعف من حالة الإحتقان والغليان الكبيرين، في أوساط المحتجين.

واستنادا للبعض منهم، فإن المراقب المالي لديه تأخر كبير في التأشيرة على الإلتزامات.

خاصة منها الترقية في الدرجات والمنح العائلية والمناصب العليا التي يستفيد منها معظم العمال، والمودعة لدى المراقب، منذ شهر أوت الماضي.

ويعتزم هؤلاء، تصعيد الإحتجاجات للتعبير عن استيائهم في حال عدم الإستجابة.

كما ندد المكتب الولائي للنقابة الجزائرية للشبه الطبيين، بهذه التصرفات.

ويدعو المكتب المعنيين للعدول عنها، والتي من شأنها دفع المكتب إلى اللجوء إلى كل الإجراءات المخولة قانونا لهم.