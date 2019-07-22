وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق ضد رموز الفساد في سكيكدة

نظم، ليلة أول أمس، عدد من نشطاء المجتمع المدني المحلي في سكيكدة، وقفة احتجاجية في ساحة أول نوفمبر، لمطالبة الجهات القضائية بفتح تحقيق ضد رموز الفساد في الولاية.

المحتجون أجمعوا على أن الفرصة مواتية لتحريك العدالة لكل ملفات الفساد لمن وصفوهم برموز الفساد المعروفين في ولايتهم.

والذين نهبوا المال العام، خاصة في مجال العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، الذي استباحوه في سكيكدة تحت العديد من الأقنعة.

ممثل عن المحتجين وهو أحد نشطاء الحراك الشعبي، قال إن الفرصة ملائمة الآن للعدالة من أجل التحرك

وإخراج كل الملفات المشبوهة والتحقيق فيها، وقد تدخلت مصالح الأمن المختصة التي نجحت في تفريق الجميع في هدوء وصمت.