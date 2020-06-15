وقفة احتجاجية لمساعدي التمريض وخريجي مدارس الشبه طبي الخاصة بمعسكر

تجمهر صبيحة اليوم العشرات من مساعدي التمريض من خريجي المدارس الخاصة للتكوين الشبه طبي المعتمدة ، أمام مقر مديرية الصحة لولاية معسكر للمطالبة بالتوظيف.

و اشار مساعدي التمريض المحتجين، أن جميع محاولاتهم لطرح انشغالهم و رفع مطلب للتوظيف باءت بالفشل، أمام رفض مصالح مديرية الصحة استقبالهم ، مشيرين أنه كان بامكان مصالح القطاع الاستعانة بخدماتهم في هذا الظرف الصحي، وتوظيفهم على غرار باقي الولايات التي احتوت مطالب خريجي المدارس الخاصة الشبه الطبي و وظفتهم.

و أوضح المحتجون أن الحصول على تكوين في المدارس الخاصة للتكوين الشبه الطبي المعتمدة من طرف الدولة كلفهم مبالغ مالية كبيرة ، حيث اضطر أغلبهم الى الاستدانة لتوفير مبلغ التكوين، غير أنهم اصطدموا بواقع مرير لا تقل ظروفه صعوبة عن فترة التكوين التي امضوها بين التنقل مسافات طويلة إلى ولايات مجاورة لتلقي تكوينا في التمريض، زيادة عن تكاليفه الباهضة .

و التمس هؤلاء المحتجون من السلطات العمومية النظر في مطلبهم بعين الاعتبار، بالنظر الى الشهادات التي تحصلوا عليها و ظروف البطالة الخانقة التي تلاحقهم. من جهتها أوضحت مصالح مديرية الصحة انها سبق وأن استقبلت ممثلين عنهم ورفعت انشغالهم.