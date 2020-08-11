وقفة تأبينية في مستشفى زرالدة تكريما لروح الفقيد عميور عبد الرحمن

نظّمت، اليوم الثلاثاء، وقفة تأبينية أمام المؤسسة العمومية الاستشفائية لزرالدة تكريما لروح الفقيد البروفيسور عميور عبد الرحمن.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية الجزائر على “الفايسبوك”، فقد حضر تأبينية الرّاحل كل من والي العاصمة، يوسف شرفة، والوالي المنتدب لمقاطعة زرالدة وزملاء الفقيد الأطباء.

وقد عدّد الحاضرون مناقب الفقيد وثمّنوا المجهودات التي قدّمها خلال مساره المهني الحافل بالخير والعطاء والاجتهاد في أداء مهامه.

وتقدم والي العاصمة بالمناسبة بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد وكل زملائه في المهنة، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.