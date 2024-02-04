وقفة تذكير.. رسالة للذين يرون أنّ المال هو كل شيء

رسالة للذين يرون أن المال هو كل شيء في الوجود، فتجدهم يتسابقون للحصول عليه غير أبهين لدوسهم على الأخرين ولا حتى الطرق التي تمكنهم من الوصول إليه. نظرتهم للحياة تتلخّص في أنّ المال هو قاضي الحاجات وهذا ما ندعوكم لتأمّله.

إميل البستاني أكبر أغنياء لبنان، أنشأ لنفسه قبرا في أجمل منطقة مطلة على بيروت. وله طائرة خاصة وقعت به في عرض البحر، دفعت الملايين بغية إنتشال جثته. لكن لم يتم سوى العثور على الطائرة فقط، بينما إلتهمت الأسماك أشلاء جثته، ولم يدفن في القبر الذي بناه.

*روتشلد أحد أغنياء دولة بريطانيا وهو يهودي الأصل، من كثرة كبر حجم ثروته كان يقرض أحيانا الحكومة البريطانية. خزينته المالية عبارة عن غرفة كبيرة. ومن مساوئ الصدف انه دخل ذات مرة إلى خزنته تلك وأغلق الباب عليه بالخطأ ولم يتفطن لذلك أحد. صاح بأعلى صوته فلم يسمعه أحد، وذلك لأن قصره كبير، كما أنه كان من عادته أن يغيب عن قصره أياما وشهورا. فلما غاب عن أهله ظنوه مسافرا، بقي يصرخ ويصرخ إلى أن أدركه الجوع والعطش.

فما كان منه إلا أن جرح إصبعه وكتب على جدار خزنته: أغنى رجل في العالم يموت جوعا، ولم يكتشفوا موته إلا بعد أسابيع.

مغادرة الدنيا هي أخطر حدث في المستقبل، ولكنّنا لا ندرك معناه أو متى سيكون وكيف؟ الإنسان يسافر ويرجع، يمكنه أن يذهب في نزهة ويعود إلى البيت، أما إذا رحل فإنه لا يعود، فهنيئا لمن كان حب الله وحب الجميع لديه فوق كل إعتبار، وهنيئا لمن رأسماله عبادات وطاعات غنمها في لحظات الرخاء والحاجة.هنيئا لمن يحرص أن لا يظلم أحد ، ولا يكره أحدا، ولا يجرح أحدا، ولا يرى نفسه فوق أحد، كلنا راحلون وإلى الله عائدون.