وقفة ترحم بمقبرة العالية على روح الرئيس الراحل هواري بومدين

أقيمت، صباح يوم الثلاثاء، بمقبرة العالية، وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين وذلك بمناسبة الذكرى الـ44 لوفاته.

كما قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، رفقة أرملة الرئيس الراحل بومدين بوضع إكليل من الزهور على ضريح الراحل. وقراءة فاتحة الكتاب الكريم على روحه الطاهرة. بحضور عدد من رفقاء الفقيد ومجاهدين، وممثلي السلطات المحلية وبراعم من الكشافة الإسلامية الجزائرية.

وقالت أنيسة بومدين، أرملة الرئيس الراحل، هواري بومدين، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ 44 لوفاته. إن الرئيس الراحل كان يكره الفوضى، يحب النظام. وكان يتسم بإرادة قوية جدا.

كما أضافت خلال الملتقى الوطني حول الرئيس الراحل هواري بومدين في الذكرى الـ 44 لوفاته بالمركز الدولي للمؤتمرات. “كان يتحمل كل شيء دون أن يشتكي، بومدين لا يهمه الجانب المادي كان آخر همه، كان بسيطا. يتحدث عن كيفية حماية الأسعار وحماية القدرة الشرائية، كان يحب الحديث مع الفلاحين. كان رجل وفيا، ويحب الارتجال في خطاباته”.

وتابعت أرملة الرئيس الجزائري الراحل “لقد كانت الثورة التحريرية ثورة شرسة استمرت لـ 8 سنوات. الثروات التي تم اكتشافها من بترول وغاز جعلت فرنسا أول بلد أوروبي يمتلك المحروقات”.

كما أفادت أنيسة بومدين ” بومدين كان يريد بناء دولة قوية مبنية على التنمية. كان شجاعا عندما قرر تأميم المحروقات، البلدان المنتجة للنفط كانت تخاف من الاقدام على هذه الخطوة. المرحوم اظهر شجاعته السياسية، لم يكن يخاف من العواقب”.