وقفة تضامنية بالعاصمة تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة

نظمت بمقر سفارة دولة فلسطين بالجزائر، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤازرة لأبناء غزة. الذين يتعرضون إلى عدوان همجي من قبل الآلة العسكرية الصهيونية. حيث تم تجديد موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الفلسطينية. ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة لوقف هذه الجرائم.

وأعرب ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني خلال الوقفة التضامنية التي حضرها سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة. عن قلقهم و انشغالهم العميق تجاه التصعيد الصهيوني الخطير في قطاع غزة. وما خلفه من خسائر وسقوط ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني الأعزل. منددين باستهداف الإحتلال للمناطق المدنية والمساجد في عدة مناطق وتجمعات سكنية.

وخلال الوقفة التضامنية، وجّه السفير الفلسطيني في كلمة له، التحية والتقدير لكل الشعب الجزائري بكافة أطيافه ازاء تضامنه ودعمه ومساندته للشعب الفلسطيني. مشيرا بالمناسبة إلى المكالمة الهاتفية التي تلقاها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين من قبل نظيره الفلسطيني محمود عباس. والتي قال أنها “تؤكد على أن القيادتين تتابعان عن كثب بل تتشاوران حول هذا العدوان الآثم على شعبنا”.

كما أكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجزرة حقيقية وبشعة حيث “استغلت عصابات الاجرام عملية قام بها أبناء الشعب الفلسطيني. لتوجيه آلة الدمار في عمل صهيوني ممنهج يضاف الى انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدساته”. بالإضافة كذلك إلى أن الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه وممارسة مقاومته المشروعة ضد الاحتلال.

وأكد الدبلوماسي أن الكيان الصهيوني وأهم اذا اعتقد أنه سيستمر في احتلال الاراضي الفلسطينية. وفي ممارسة أبشع درجات الارهاب عبر القتل والاستيطان وتدنيس المقدسات. والشعب الفلسطيني يبقى مكتوف الأيدي.

كما حيا بالمناسبة ما جاء في كلمة الرئيس تبون امام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي طالب فيها بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه غير منقوصة. وعقد جمعية استثنائية للأمم المتحدة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة.

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