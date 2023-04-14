قناة النهار وقفة تضامنية بساحة مسجد محمد الفاتح بإسطنبول تركيا لنصرت القدس بقلم قناة النهار نشر في 14 أفريل 2023 - 16:10 شارك غرِّد أرسل 10 0 وقفة تضامنية بساحة مسجد محمد الفاتح بإسطنبول تركيا لنصرت القدس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kgjUi اقرأ أيضا فاطمة بلحميسي: "الجزائر أول بلد عربي خدم كاميرا كاشي" قناة النهار 05 أفريل رحيم: "نشكر مدير قناة النهار لي أمن بيا وبـ "Inspecteur كمال" قناة النهار 07 أفريل رجلاوي: راني نتمنى مانزيدش نخدمة في رمضان.. قناة النهار 07 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 22| Best Of قناة النهار 13 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 11 | وعلاش عليا قناة النهار 02 أفريل "نسيمة جعفر باي: "رانا ننتاقدوا بإحترام وماعندنا مشكل مع أي واحد قناة النهار 09 أفريل سامية طبوش: في فترة مرت من حياتي كنت أقبل أي دور لأني كنت محتاجة للمال قناة النهار 13 أفريل رضا الفيل : بونجاح..بلايلي و محرزعندهم شعبية هنا..سنشحع الخضرضد النيجر قناة النهار 26 مارس سامية طبوش: هناك أدوار نسائية جريئة مبالغ فيها يجب أن لا تبث على التلفاز قناة النهار 10 أفريل الطاكسي المربوح : ناس قالمة شاطرين ربحو 17000 دج بدون مساعدة قناة النهار 11 أفريل