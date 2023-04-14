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قناة النهار

وقفة تضامنية بساحة مسجد محمد الفاتح بإسطنبول تركيا لنصرت القدس

بقلم قناة النهار
وقفة تضامنية بساحة مسجد محمد الفاتح بإسطنبول تركيا لنصرت القدس
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وقفة تضامنية بساحة مسجد محمد الفاتح بإسطنبول تركيا لنصرت القدس

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