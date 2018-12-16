وقفة تضامنية مع أهل “التلميذة اللغز” المختفية في باتنة‎

يبقى إختفاء التلميذة منار من باتنة، لغزا محيرا، بعد مرور أكثر من10 أيام دون ظهور أي أثر لها.

ونظم أمس السبت، العشرات من المواطنين وقفة تضامنية مع أهل التلميذة المختفية.

وكانت التلميذة “بوحني منار” 16 سنة، قد اختفت منذ 10 أيام، بعد خروجها من منزل عائلتها في حدود الساعة الواحدة زوالا.

حيث خرجت رفقة والدها متوجهة إلى متوسطة “عبد العالي بن بعطوش” ببريكة، لإجراء إمتحان.

ولم تعاني من أي مشاكل أو ضغوطات قبل مغادرتها المنزل.

وفي مكالمة للنهار مع شقيق التلميذة، قال أن أخته اختفت في ظروف غامضة، حيث بحثوا عنها في كل المنطقة بدون جدوى.

هذا ما دفعهم للإتصال بمصالح الشرطة، يوم إختفائها، غير أن تحريات الشرطة لم تفض إلى شيئ إلى غاية اليوم.