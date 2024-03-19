وقفة.. توبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

استغلال الوقت في العبادات والطاعات .. من صلاة وقيام .. وصدقة وإطعام ،وقراءة القرآن ،وذكر الواحد الديان … ذلك لمن عرف قدر رمضان وعرف خصائص رمضان :

فالمسلم يعلم أنّ : ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه )

والمسلم يعلم أنّ : ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )

والمسلم يعلم أنّ من عمل خصلة من خصال الخير في رمضان كان له بها أجر فريضة .

والمسلم يعلم أنّ في رمضان ليلة هي خير الليالي، وأن عبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر.

والمسلم يعلم أنّ عمرة في رمضان كحجة مع الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم).

كل هذا يعلمه المسلم، ويعلم غيره الكثير من فضائل هذا الشهر الكريم، لذا تجد هذا المسلم حريصاً على وقته في رمضان، لا تضيع عليه لحظة من لحظاته في غير عبادة أو طاعة.