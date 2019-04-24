وقفة مع النفس

يتذكر معظم الأشخاص، الماضي بطريقة تظهره بأنه مشرق ورائع، وذلك لاعتمادهم على تذكر الأحداث الجيدة والسعيدة فقط.

إن مثل هذه الحالات وخصوصا العلاقات العاطفية، تزيد الأمور سوءا، فقد يتعجب المرء لماذا انفصل عن شريكه طالما أن العلاقة كانت رائعة.

ومن أفضل الطرق التي يمكنها أن تحد من هذا التفكير، هو تذكر الماضي كما هو بسيئاته وحسناته.

كما يجب تذكر الأسباب التي أدت للانفصال، في الواقع على الشخص أن يتتبع تسلسل الأحداث التي جرت.

لأنه يمكن للشخص أن يفقد وظيفته التي يجد راحته فيها، ولكن فقدان هذه الوظيفة سبب لإيجاد وظيفة أخرى في مجال آخر قد يحقق بها النجاح.

إن التفكير بهذه الطريقة يساعد على نسيان الماضي والتركيز على ما هو جديد، ولتعلموا أن أمر المؤمن كله خير.

ناصح