وقفة مع النفس

مع بداية فصل الصيف، يشعر البعض بتغير سلبي في حالهم النفسية «اكتئاب الصيف، ووفق ما يدل اسمه، يمتد هذا الاكتئاب طوال فترة الصيف.

يحصل جراء التغير في الحرارة والتعرض لأشعة الشمس، والتبدل العام للحالة النفسية عند الجميع.

فيؤثر على يوميات الإنسان وعلاقاته مع الآخرين، تماما مثل اكتئاب الشتاء. تظهر على الشخص عوارض عديدة تؤكد اكتئابه.

إذ يبدأ بالنوم لفترات أطول ويصعب عليه الاستيقاظ صباحا، كما أن حركته تخف ويُعدم من أي طاقة محفزة.

وقد يشعر بالحزن أيضا، وتؤدي هذه العوارض إلى حالة من القلق الدائم لديه، غالبا ما تزول مع انتهاء فصل الصيف.

لكنها تُضعف من شهيته للأكل وتؤثر في تركيزه على الأمور التي يتوجب عليه القيام بها، فلا ينجزها كاملة بسبب انعدام الطاقة لديه، وابتعاده عن عائلته وأصدقائه.

فلا يشارك بالنشاطات الاجتماعية، وتخف رغبته في كل شيء، ليتشكل لديه اكتئاب يومي جراء التشاؤم والأرق وعدم الشعور باللذة أو الاستمتاع بفصل الصيف.

اكتئاب الصيف اضطرابا نفسيا، هذا الأخير يختلف من ناحية عوارضه والأشخاص المصابين به.

لأن المكتئبين في الصيف يفضّلون الطقس الخريفي والبارد والسماء الرمادية اللون.

وما يزيد من اكتئابهم هو الواجبات الاجتماعية، بأن عليهم الاستمتاع ومشاركة الآخرين نشاطاتهم.

لكن علماء النفس حتى اليوم يبحثون لاستكمال الدراسات حول الاكتئاب الصيفي، بسبب النقص الواضح في تشخيصه ومعالجته.

شملت دراسة على أشخاص لوحظت على بعضهم عوارض قلق وتغير مزاجي مع انتهاء فصل الربيع.

وعلى البعض الآخر العوارض عينها مع انتهاء فصل الصيف، لكن ما اختلف هو العوارض، حيث يميل المكتئبون في الشتاء للزيادة بالأكل.

خصوصا السكريات، مما يزيد من وزنهم، أما اكتئاب الصيف أدى إلى وجبات طعام خفيفة وقليلة عندهم.

الأمر الذي ينعكس انخفاضا في وزنهم، كما تبين له أن المصابين بالاكتئاب في الشتاء لا يصابون باكتئاب الصيف، والعكس صحيح.

إن كل تغيير بإمكانه أن يؤدي إلى نوعٍ من الاكتئاب لدى الإنسان، أما اكتئاب الصيف فهو موسمي يبدأ مع الفصل.

تماما مثل اكتئاب الشتاء الذي يبدأ مع فصل الشتاء، ومثل الاكتئاب الذي يلي تغيير المسكن أو العمل.

حيث ينتج ذلك عن الصعوبة الشديدة في التأقلم مع الواقع الجديد.

لمكافحة الشعور باكتئاب الصيف، يجب أن يشارك الشخص بالنشاطات الاجتماعية، وأن يمارس هوايته المفضلة.

ويذهب في رحلة قصيرة إلى مكان ما، إما وحيدا أو مع أصدقائه، وعليه أن يجلس في الشمس ويتعرض لحرارتها ونورها بين الحين والآخر.

هذا ما يزيد من طاقته ويحسن من مزاجه، خصوصا إذا توجه إلى البحر وتأمل وسبح بفكره في ملكوت العلي القدير.

بوزيدي/ المدية