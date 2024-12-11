وقفة من أجل التألق والتميز.. كيف تعد نفسك لإتمام العمل بنجاح؟

في بعض الأحيان قد تفشل في عمل ما حتى ولو كنت على دراية تامة به ولديك المهارات التي يتطلبها ذلك العمل. لكن هل سألت نفسك ما السبب وراء ذلك؟.

السبب ببساطة هو عدم الإستعداد الجيد له، فالمعرفة والمهارة غير كافيتين إذا لم تكن مستعدا بشكل صحيح، فكم من مرة بدأت عملا ولما أتممه كانت النتيجة النهائية غير مرضية. لأني إما لم أعطه اهتماما كبيرا، أو أن توقيت إنجازه تصادف مع انشغالات أخرى، أو لم أكن مستعدا نفسيا بشكل كاف.

هناك أمر آخر، وهو عدم وضع تصور نهائي لشكل العمل وعدم وضع خطة زمنية لإنجازه، وهذا عامل مهم جدا، ففي مرات عديدة تأخير العمل حتى آخر دقيقة له يجعلك تعمل تحت ضغط، وبالتالي لن تكون النتيجة في مستوى تطلعاتك بالتأكيد.

إذن لو أردنا أن ننجح في انجاز أعمالنا فعلينا بـ:

*أولا التوكل على الله.

*الاهتمام بالعمل والتحمس لإنجازه بنجاح.

*تخيل تفاصيل العمل والصورة النهائية له.

*تهيئة الجو الملائم لإنجاز العمل.

*وضع توقيت زمني لإنجازه والتقيد به.

*الاستمتاع بالعمل والتفرغ له.

*عدم الاستمرار في العمل دون توقف، وإعطاء النفس القسط الكافي من الراحة.

*لا مجال للتسويف والتأخير.

الخلاصة: إعداد نفسك للعمل والتخطيط له بشكل جيد والتفرغ له والالتزام به يجعله ممتعا، وتكون نتائجه مرضية بإذن الله.