وقفة وحكمة

لو أننا نعلم ما يقال عنا فى غيابنا لما إبتسمنا في وجوه الكثير من الناس.

وسئل حكيم لم السماء صافية ؟ وقفة وحكمة فابتسم و قال : لأن البشر لا يعيشون فيها.

قليل من الماء ينقذك و كثير منه قد يغرقك، فتعلم دائما أن تكتفى بما تملك.

ولكي تنجح فى الحياة تحتاج إلى أمرين الثقة و التجاهل.

الغباء نقص، و التغابي كمال ، و الغفلة ضياع ، ثم التغافل حكمة.

الصلاة تجعل الإنسان أكثر تحكما في إنفعالاته قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.

وقفة وحكمة

ولا تتألم إذا أنكر أحدهم فضلك عليه فأضواء الشوارع تنسى في النهار.

وما من صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه و سلم ترتفع للسماء إلا و تهطل بعشرة فعجبا لمن يبخل على نفسه.

وسقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها، وبينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك.

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