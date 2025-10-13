وقف إطلاق النار بغزة.. بدء عملية تبادل الأسرى

إنطلقت اليوم الإثنين عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الصهيونيين في قطاع غزة.

ويأتي ذلك، في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأعلنت اللجنة الدولية للصـليب الأحمر تسلمها الدفعة الأولى من المحتجزين الصهيونيين في قطاع غزة وعددهم 7.

وقامت بتسليمهم إلى سلطات الاحتلال، على أن تقوم بتسلم بقية المحتجزين، وعددهم (13) في وقت لاحق من اليوم.

وفي المرحلة الأولى من الخطة، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الصهيونيين الأحياء في قطاع غزة ويبلغ عددهم 20 شخصا.

بالإضافة إلى تسليم 28 جثة، تدريجيا، بحسب التقدم الذي سيحدث لاستخراجها من تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة.

وفي المقابل، ستفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات. و1718 معتقلا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وستتم عملية تبادل المعتقلين الفلسطينيين والمحتجزين الصهيونيين، تحت إشراف لجنة مصرية قطرية أمريكية. والتي تتابع إجراءات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ويقضي بإنهاء العدوان على قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات الانسانية، وتبادل الأسرى.