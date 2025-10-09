وقف إطلاق النار بقطاع غزة.. وزارة الخارجية تصدر بيانا هاما

أصدرت اليوم الخميس وزارة الخارجية بيانا بخصوص الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار بقطاع غزة.

وجاء في البيان” تسجل الجزائر ما تم التوصل إليه من اتفاق بخصوص بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، باعتبارها خطوة أولى نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق”.

كما جاء في البيان أن الجزائر رحبت بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بصفة مستعجلة، وهما المطلبان اللذان لا طالما نادت بهما الجزائر والمجتمع الدولي بإلحاح وثبات لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

كما تأمل الجزائر حسب ذات البيان أن تمهد هذه الخطوة لحل سلمي دائم ونهائي للقضية الفلسطينية، يكفل للشعب الفلسطيني كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما أقرته الأمم المتحدة وأكد عليه المجتمع الدولي من خلال توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية