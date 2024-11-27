دخل إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيز التنفيذ،.بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

وأعلن جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، أن الكيان الصهيوني ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين. مشيرا إلى أن الاتفاق سيدخل التنفيذ عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي للبنان.

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن وجه بنيامين نتنياهو كلمة إلى الإسرائيليين. أعلن فيها موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد بدأ القتال بين حزب الله”والكيان الصهيوني، بعد أن أطلق الحزب صواريخ عليها في الـ8 أكتوبر 2023 “دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها”.

وتصاعد القتال بشكل كبير بعد أن اغتال الاحتلال الصهيوني اغتال عددا كبيرا من قيادي “حزب الله”. أبرزهم أمينه العام حسن نصر الله، وبدأ غزوا بريا للبنان في أوائل أكتوبر 2024.

وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. يحذر من أنه “مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان”، بحسب قوله.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

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