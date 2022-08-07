وقف إطلاق النار في غزة بعد وساطة مصرية

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة الجهاد الإسلامي في غزة حيز التنفيذ، بعد 3 أيام من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وذلك بدءا من الساعة 23:30 بتوقيت فلسطين إثر وساطة مصرية.

وكانت مصر قد دعت إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين “بشكل شامل ومتبادل” اعتباراً من الساعة 23:30 مساء الأحد بتوقيت فلسطين.

وقد وافقت حركة الجهاد والكيان الصهيوني على هذه الدعوة مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما ينهي تصعيداً بين الجانبين أوقع عشرات الضحايا في القطاع منذ الجمعة.

وفي المقابل، أعلنت “حركة الجهاد” ترحيبها بالإعلان المصري، والتزامها بوقف إطلاق النار، كما تمسكت أيضاً بحق الرد.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الصهيوني يائير لبيد في بيان صادر عن مكتبه، إن وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ في الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي مساء الأحد (20:30 بتوقيت جرينيتش).

وأضاف أن الكيان العبري يحتفظ بـ”حقه للرد بقوة” في حال تم خرق الاتفاق، موجهاً الشكر لمصر على جهودها في إتمام الاتفاق.

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