وقف إطلاق نار مؤقت بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية

كشف موقع Axios أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين. في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري وفتح المجال أمام المساعي الدبلوماسية.

وبحسب المصدر ذاته، جاء الإعلان عن هذا الاتفاق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وذلك قبيل انتهاء مهلة كانت قد حددتها واشنطن في ظل تصاعد التوترات مع طهران، ما يعكس توجّهًا نحو تفادي مواجهة أوسع في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن مبادرة وقف إطلاق النار جاءت باقتراح من باكستان. التي لعبت دور الوسيط بين الطرفين. في محاولة لخفض حدة التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف الحوار السياسي.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه إجراء مؤقت يهدف إلى كسب الوقت وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية دون أن يشكل حلًا نهائيًا للأزمة القائمة. في ظل استمرار التعقيدات السياسية والعسكرية التي تحيط بالملف.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تسهم في تهدئة الأوضاع مؤقتًا. خاصة في ظل المخاوف من تداعيات أي تصعيد عسكري على استقرار المنطقة والممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وتبقى الأنظار موجهة إلى مآلات هذه الهدنة، وما إذا كانت ستقود إلى انفراج دبلوماسي أوسع. أم أنها ستظل مجرد محطة مؤقتة في مسار أزمة مفتوحة على عدة احتمالات.