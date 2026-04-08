وقف العمليات العسكرية في الخليج والشرق الأوسط..الجزائر ترحب بالتوصل إلى اتفاق مبدئي

رحبت الحكومة الجزائرية بتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق مبدئي يتم بموجبه وقف العمليات العسكرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأعربت الحكومة الجزائرية عن خالص تقديرها لجهود الوساطة الدولية التي مكّنت من تحقيق هذا الاتفاق. على درب احتواء التصعيد في المنطقة وإيجاد الحلول الجذرية لكل الخلافات القائمة فيها.

كما دعت الحكومة من خلال بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى مواصلة التفاعل الإيجابي والنزيه مع الوساطة الدولية. بغية إحقاق أمن دائم ومستدام في المنطقة. مؤكدة على إلزامية عدم التغاضي عن مستلزمات ومقومات الأمن والاستقرار في دولة لبنان الشقيقة.

