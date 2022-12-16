وقف تطبيق تيك توك في الأردن لهذا السبب

توقف تطبيق “تيك توك” في الأردن بشكل كامل منذ صباح الجمعة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

ولم تعطي الحكومة الأردنية، أي تصريح بهذا الخصوص، مما أدخل مستخدمي التطبيق في حيرة.

ولكن شهد هذا الموقع نشر الكثير من مقاطع الفيديو لإضراب سائقي شاحنات النقل مع وضع أغانٍ تفاعلية وحماسية لأعمال التخريب وإغلاق الطرق.

وأعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام الأردني، أن الوحدة وفرق الجرائم الإلكترونية تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

خصوصا ما يتعلق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.

وأوضحت أن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء.

وأضاف البيان، إن “منصة “تيك توك” لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها. سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى. بل وفي ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين”.