وقف مشروع بيكي القاضي ببناء فندق على أنقاض مقبرة إسلامية لهذا السبب

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن توقيف مشروع مدافع برشلونة، جيرارد بيكي، والقاضي ببناء فندق على أنقاض مقبرة إسلامية بملقا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه تم إيقاف العمل على مشروع بناء الفندق، بعد اكتشاف 250 قبراً في الأرض التي اشتراها مدافع برشلونة بيكي.

وأضاف المصدر، أن الجهات المختصة تقوم في الوقت الراهن بإجراء الدراسات اللازمة لمعرفة الحقبة الزمنية التي تعود إليها تلك القبور.

يجدر للإشارة، حصل اللاعب بيكي يوم 23 أكتوبر المنصرم على الترخيص لبدء مشروعه، الذي أثار سخط الجالية المسلمة بإسبانيا.