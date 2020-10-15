وقف نشاط مؤسستين لاستغلال المناجم في معسكر

قررت السلطات الولائية لمعسكر، وقف نشاط مؤسستين مختصتين في استغلال المناجم للكلس ببلدية فروحة، بسبب مخالفة التنظيمات بالشروط البيئية.

وجاء قرار الوالي عبد الخالق صيودة، بتوقيف نشاط المؤسستين، بسبب عدم احترام الشروط القانونية للبيئة، التي تؤثر سلبا على البشر والحيوانات والطبيعة.

وأوضح بيان الولاية، أنه المؤسسة الأولى لم تقم بالرش الدوري للمنشآت الذي يضمن التقليل من الغبار المنبعث حول المنجم.

بالإضافة إلى عدم صيانة التجهيزات الخاصة بعملية الرش وعدم رفع النفايات الخطرة من محيط المنجم مثل العجلات المطاطية والزيوت المستعملة.

وتم توقيف نشاط المؤسسة الثانية، بسبب عدم رفع المنتوج المخزن وعدم رفع النفايات الهامدة الناجمة عن عمليات الاستغلال.