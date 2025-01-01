وقف بثّ وتجميد كافة أعمال شبكة الجزيرة ومكتبها في الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن اللجنة الوزارية المختصة في البلاد، قررت توقيف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في الضفة الغربية.

وأوضحت وكالة “وفا” أن اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قررت “وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين”.

كما قررت أيضا تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني.

“وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”.

وجاء هذا القرار إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، تضيف “وفا”.