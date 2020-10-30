وقود: الجزائر تحوز على إمكانيات لتحويل 500 ألف مركبة نحو “سيرغاز” سنويا

أكد الإتحاد الوطني لمركبي أجهزة غاز البترول المميع كوقود للمركبات (UNIAGPL)، أن الجزائر تحوز على قدرات لتحويل 500 ألف مركبة سنويا نحو “سير غاز”.

وحسب بيان للإتحاد، فقد دعا إلى تعزيز هذه الخطوة المهمة في إطار التحول الطاقوي الوطني نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح البيان، أن نسبة تحويل مركبات الحظيرة الوطنية نحو وقود “سير غاز” لا تتجاوز حاليا 15 بالمائة.

وتتوفر مراكز و ورشات التحويل الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن نحو 650 مركز على قدرات لتحويل 500 ألف مركبة سنويا.

وأضاف البيان، أنه بغضون العام المنصرم تم تحويل 100 مركبة نحو نظام التشغيل بهذا الوقود النظيف.

و ثمن الاتحاد مسعى الحكومة التي حددت هدف تحويل نحو 200 ألف مركبة نحو “سير غاز” خلال العام المقبل.

وشدد الإتحاد على ضرورة دعم ومرافقة هذا المشروع على جميع الأصعدة، حيث سيسمح لخزينة الدولة باقتصاد أموال كبيرة ناجمة عن دعم الوقود الكلاسيكي “البنزين”.

وأضاف أن العائلة يمكنها إقتصاد من ميزانيتها ما بين 200 ألف الى 280 ألف دينار سنويا” الفارق بين البنزين الكلاسيكي وغاز البترول المميع.