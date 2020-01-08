وكالات اتصالات الجزائر تداوم يوم رأس السنة الأمازيغية

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن فتح وكالاتها، يوم رأس السنة الأمازيغية الجديدة “يناير 2970″، من العاشرة صباحا وإلى غاية الثالثة مساءا.

وتضمن المؤسسة استمرارية الخدمة ورفع التعطلات، بالإضافة إلى صيانة الشبكة خلال هذه العطلة الرسمية، حسب بيان لها اليوم الاربعاء.

وجاء في البيان، أن كل الوكالات التجارية الرئيسية لاتصالات الجزائر، ستداوم يوم رأس السنة الأمازيغية، وعلى مستوى كل ولايات الوطن.

وبالنسبة للوكالات التجارية المعنية بالدوام بالجزائر العاصمة، فتتمثل في: القبة وبرج البحري وباب الزوار وعيسات إيدير وبن مهيدي، وبئر مراد رايس والشراقة وباب الوادي و زرالدة.

كما قدمت اتصالات الجزائر، تهانيها للجزائريين، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة “يناير 2970″، والموافق ليوم الأحد، 12 جانفي 2020.