وكالات اتصالات الجزائر تضمن نظام المداومة رأس السنة

أفادت شركة اتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن ضمان نظام المداومة لوكالاتها التجارية خلال اليوم الأول من السنة الجديدة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، التزامها في تلبية احتياجات شركائها، من خلال ضمان الخدمة خلال اليوم الأول من السنة الجديدة 2020.

وأكد بيان الشركة فتح أبواب مختلف وكالاتها أمام المواطنين ابتداء من الساعة 10.00 صباحا إلى غاية الساعة 15.00 مساءً.

وأضافت أن الوكالات التجارية الرئيسية بكل ربوع الوطن ستضمن نظام المداومة يوم غد الأربعاء.

وبخصوص الوكالات التجارية المعنية بالدوام بالجزائر العاصمة، فستشمل كل من وكالة القبة، برج البحري، باب الزوار، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي و زرالدة.

كما أوضحت الشركة عزمها خلال السنة الجديدة 2020، المواصلة في تعزيز استراتيجيتها التي ترمي إلى التقرب أكثر من شركائها من خلال رقمنة خدماتها.

وبمناسبة حلول رأس السنة الجديدة هنأت شركة اتصالات الجزائرالشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2020.

وقدمت تهانيها لكافة الشعب الجزائري متمنية لهم السعادة وبالهناء والازدهار.